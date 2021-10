Basket D, i Tigers vogliono ruggire alla prima con Ozzano

Sport

VillaVerucchio

| 17:23 - 09 Ottobre 2021

I Villanova Tigers.

Le ‘Tigri’ biancoverdi, da quest’anno griffate Fast Coffee (il nuovo main sponsor, il precedente Rose&Crown resta comunque nel pool delle aziende che sponsorizzano Villanova) ospiteranno i bolognesi di Ozzano Cmo. “Dopo le traversie legate al Covid dello scorso campionato, ci auguriamo che questa stagione possa disputarsi in maniera più serena – è l’auspicio del presidente Lorenzo Meluzzi – e possa vincere sempre lo sport. C’è grande attesa a Verucchio per la squadra allestita dal Ds Simone Stargiotti: speriamo possa regalare quante più soddisfazioni ai nostri tifosi”.

I nuovi innesti (il play Frigoli e il lungo Polverelli) sono di assoluto valore per la categoria, e vanno ad aggiungersi ad un nucleo già collaudato in cui spicca il capitano Giacomo Zannoni, i centri Arti Russu e Filippo Bollini, le ali Tomasi e T. Guiducci, le guardie A. Buo e Mussoni, e il giovanissimo prospetto F. Guiducci, oltre agli under Bartolucci, Giacobbi e Parri.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo – ammette coach Cristian Evangelisti – Siamo carichi, e vogliamo calcare il parquet della Tigers Arena. I ragazzi si sono impegnati tantissimo in questi 50 giorni di avvicinamento. Peccato per i tre infortunati Bartolucci, Buo e Mussoni. Sarà una sensazione diversa rispetto a marzo, dove incombeva l’incertezza. Qui si respira aria di stagione regolare. E speriamo di poter proseguire nella maniera più normale possibile”.

L’avversario è Ozzano...

“È una squadra giovane condita da senior di categoria anche superiore. Corre e farà la difesa e del contropiede la sua dote migliore. Noi dobbiamo a pensare a noi stessi e a giocare la nostra pallacanestro: intensa, di corsa, di contropiede, siamo una squadra da corsa, controllando la seconda parte dell’azione, facendo attenzione a non forzare tiri e sfruttare peso e centimetri sotto canestro, catturando rimbalzi”.

La squadra è un bel mix di esperienza, talento e gioventù.

“Le rotazioni non sono lunghissime a causa degli infortuni, ma i ragazzi ci tengono molto a fare bene e sono pronti a dare il 110 per cento.

Sarà possibile seguire la partita sulla pagina Facebook Vllanova Basket Tigers e sulla pagina Facebook asd Santarcangiolese.