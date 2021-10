Covid: virologo Burioni, "Green Pass, alternativa gratuita a tamponi è vaccinarsi"

Attualità

Rimini

| 17:16 - 09 Ottobre 2021

Roberto Burioni.

"Green pass sì/no è tema politico dove ognuno può dire la sua. La sicurezza del vaccino no". Così su Twitter il virologo Roberto Burioni, docente all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "Il vaccino - prosegue Burioni - è sicuro e non causa morti improvvise: è un dato di fatto che e viene da studi rigorosi. Un pane che costa 10 euro al chilo potete ritenerlo caro, ma 1 chilo non pesa 2 chili". E successivamente in un altro tweet il virologo afferma: "A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in fastidiosi tamponi per avere il green pass ricordo che esiste un'alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi i soldi risparmiati con maggiore tranquillità".