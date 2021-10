Covid: medico Massimo Galli, "riapertura discoteche è spada di Damocle"

Attualità

| 16:52 - 09 Ottobre 2021

Massimo Galli.

"Che il ritorno alla normalità fosse qualcosa da intraprendere è cosa sulla quale non ci sono dubbi, pur con qualche perplessità residua. La nostra copertura vaccinale è buona ma non ancora ottimale. Stiamo lavorando con un vaccino che mostra avere copertura nei confronti della malattia grave, sebbene non in grado di fermare la circolazione del virus. Ci sono dati che dimostrano che nelle persone fragili la terza dose prolunga la copertura. Sulle discoteche, in particolare quelle al chiuso, va detto che resta una spada di Damocle relativa alle persone non ancora vaccinate, tra i maggiori frequentatori di queste strutture". Così Massimo Galli, direttore del reparto di Malattie infettive dell'Ospedale Sacco Massimo Galli, intervenuto a Caltanissetta al congresso della Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali.