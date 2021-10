Rimini: inaugurato il nuovo anno scolastico Karis, con il saluto di Vescovo e sindaco

Attualità

Rimini

16:04 - 09 Ottobre 2021

Un momento della cerimonia.



Questa mattina (sabato 9 ottobre) il palco del Teatro Tarkovskij è diventato, ancora una volta, luogo del gesto d'apertura del nuovo anno scolastico di tutte le scuole Karis di Rimini e Riccione. Protagonisti i 50 maturandi dei licei classico, scientifico e linguistico Karis, 25 ragazze e 25 ragazzi, i loro familiari e docenti di tutte le scuole superiori. A introdurre e presentare l'incontro e il suo significato educativo e culturale, la presidente della Fondazione Karis, Lucia Zanotti e Paolo Valentini, direttore scolastico degli istituti Karis.



Un appuntamento che si rinnova ogni anno dal 1973 e che racconta tutta la comunità educante Karis, oggi costituta, da più di 1300 studenti. Un'esperienza formativa con 5 ordini scolastici, 8 istituti, con 200 bambini negli asili e nei nidi, 500 all'elementari, 300 iscritti alle medie, 300 ai licei, accompagnati ogni giorno nel loro precorso formativo da 200 insegnanti. Una mattinata aperta dalla S.S messa officiata dal Vescovo di Rimini, Monsignore Francesco Lambiasi e seguita in diretta YouTube dagli alunni di tutti gli atri ordini di studio di Rimini e Riccione.



I prossimi "maturi" si sono poi traferiti a Bellariva, per partecipare alla cerimonia di titolazione alla memoria di Don Giancarlo Ugolini della rotonda di Bellariva (ex piazzale Gondar), situata a pochi metri dalla sede delle scuole medie e superiori Karis della Comasca. Appuntamento a cui hanno partecipato il Vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi e il nuovo sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.