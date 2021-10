Calcio D, Aglianese ingaggia il difensore under Tommaso Masi

Sport

Rimini

| 17:15 - 09 Ottobre 2021

L'Aglianese, capolista del girone D assieme a Rimini e Mezzolara, ha ingaggiato il difensore centrale classe 2002 Tommaso Masi dallo Spezia. Il difensore – alto 1,86 - pratese di nascita è cresciuto nel giovanili della Fiorentina< nell'ultima stagione Masi è stato uno dei perni inamovibili della difesa della Primavera 2 dello Spezia, dove ha collezionato 20 presenze realizzando anche una una rete. Il giocatore è già stato aggregato al gruppo neroverde e sarà a disposizione del tecnico Simone Venturi per la prossima partita casalinga con il Real Forte Querceta.

“Sono felicissimo di essere qui – esordisce Masi – in una società che ogni anno ha ambizioni di alta classifica. Proverò a dare il mio contributo alla squadra, consapevole che prima avrò bisogno di un periodo di ambientamento. Lo scorso anno a La Spezia ho lavorato con uno staff molto competente sia dal punto di vista tecnico che da quello umano. Mi porto dietro la consapevolezza dei miei mezzi e l’esperienza di aver fatto un’annata da titolare in campionato importante come quello Primavera”.