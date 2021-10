Montegridolfo: cittadini a lezione sulle tecniche di pronto soccorso

Attualità

Montegridolfo

| 13:40 - 09 Ottobre 2021

Come comportarsi di fronte ad una situazione di emergenza? Quali sono le azioni concrete che ciascuno di noi, con una adeguata preparazione e la conoscenza di determinate nozioni, può mettere in pratica, contribuendo in maniera decisiva al salvataggio di vite umane? Questi i temi affrontati nell'ambito del corso sulle tecniche di primo soccorso promosso gratuitamente dal Comune di Montegridolfo e svoltosi il 25 settembre scorso nella palestra di Trebbio. Buona l'adesione all'iniziativa, organizzata grazie anche al contributo dell'assessore ai Servizi Sociali Elia Uguccioni, che mirava a diffondere una cultura e una maggiore sensibilizzazione rispetto a quelle pratiche sanitarie ed emergenziali che in alcuni casi possono fare la differenza tra la vita e la morte. Alla presenza del docente qualificato Alberto Gasperoni, sono stati illustrati e approfonditi vari argomenti, come il funzionamento del massaggio cardiaco, la tecnica di Heimlich le differenze tra i casi di annegamento in mare, lago e piscina, l'utilizzo del defibrillatore con test su un manichino. Un'iniziativa che ha riscosso l'interesse del pubblico presente, attento, curioso e desideroso di apprendere dall'esperto gli aspetti teorici e pratici legati al primo soccorso.