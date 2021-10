Basket D, all'esordio la Stella Rimini cade in casa (67-71). Pulvirenti top scorer (15)

Sport

| 11:19 - 09 Ottobre 2021

All’esordio sconfitta di misura per la Stella Rimini sul parquet amico per mano dei Gardii Margherita di Bologna (67-71). Per i primi tre periodi la squadra di casa tiene bene il campo fino a raggiungere un vantaggio in doppia cifra ad inizio ultimo quarto, poi aumentando progressivamente il vantaggio fino ad arrivare in doppia cifra all’inizio dell’ultimo quarto che vede gli ospiti protagonisti grazie ad una maggiore freschezza e lucidità (12 giocatori a referto contro i nove della squadra riminese). Negli ultimi tre minuti il match si gioca punto a punto e il clima si accende (coach Casoli espulso) e alla fine esulta la squadra.

Top scorer del match il veterano Pulvirenti (15 punti), in evidenza Curcio (14 punti e 15 rimbalzi) e Frattarelli (14).

Il tabellino

STELLA-GIARDINI MARGHERITA 67-71

Pol. Stella: Gori 5, Verni 4, Pulvirenti 15, Ferrini 4, Serpieri 4, Curcio 14, Accardo 7, Frisoni, Frattarelli 14. All. Casoli, Padovani.

Giardini Margherita: Fanelli 8, Minghetti 4, Bernabini 3, Tosiani 2, Morra 8, Nguesso 6, Riguzzi 6, De Simone 2, Argenti 13, Paolucci 12, Zecchini 8, Artese 9. All: Morra, Rizzi.