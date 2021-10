"Ciclope": approvato il progetto per la ciclovia tra Misano Monte e Scacciano

Attualità

Misano Adriatico

| 10:41 - 09 Ottobre 2021

Misano Monte.

La giunta comunale di Misano Adriatico ha approvato nella seduta di venerdì il progetto esecutivo per la realizzazione del percorso ciclopedonale di collegamento fra le frazioni di Misano Monte e Scacciano. Si tratta del primo stralcio del progetto complessivo che prevede il collegamento in sicurezza tra Misano Monte e Riccione. Il nuovo tracciato, infatti, si collegherà al tratto ciclopedonale Scacciano – Riccione, progetto già finanziato da Società Autostrade per l'Italia e la cui realizzazione è affidata alla ditta CBR.



Il percorso protetto Misano Monte – Scacciano avrà una lunghezza di circa un chilometro e una larghezza variabile a seconda dei punti.



"Continuiamo a mettere in atto una serie di provvedimenti che hanno come obiettivo quello di permettere di raggiungere in sicurezza i centri urbani che abbiamo – spiega il Sindaco Fabrizio Piccioni -. Non solo, grazie a questo intervento tutta la zona del crinale del nostro entroterra sarà collegata con un percorso che da Misano Monte arriverà direttamente a Riccione".



Il costo complessivo dei lavori ammonta a 300 mila euro, di cui 200 mila finanziati con i fondi regionali destinati ai Comuni della zona rossa e i restanti 100 mila con risorse del bilancio comunale.