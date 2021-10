Coriano cerca Istruttore direttivo informatico, riaperto il concorso

Attualità

Coriano

| 10:37 - 09 Ottobre 2021

Municipio di Coriano.

Coriano assume. Riaperti venerdì i termini per il concorso da Istruttore direttivo informatico (Cat. D). I candidati potranno presentare le domande fino al 23 ottobre tramite portale on line

Coloro che hanno già presentato domanda non dovranno ripresentarla.



Le procedure di selezione saranno avviate nel giro di poco. Come ha già dichiarato il numero uno della Funzione pubblica Brunetta: "Tutti i concorsi che si stanno svolgendo in Italia stanno avendo risultati simili: bassa affluenza e bassa idoneità." E questo é vero anche a Coriano.



"Per noi il digitale continua ad essere un asset strategico per cambiare volto alla macchina comunale a favore dei cittadini e per realizzare concretamente la semplificazione." dice l'Amministrazione comunale "A breve il comune di Coriano si accrediterà anche presso Lepida per poter rilasciare lo Spid ai propri cittadini. I cittadini che vogliono accedere ai servizi on line di tutte le PA devono infatti dotarsi di Spid (identità digitale). Il team del digitale nel nostro comune sarà ulteriormente implementato. A giorni infatti sarà pubblicato anche un altro concorso per assumere anche un dipendente C informatico (concorso per il quale sarà sufficiente il diploma). Efficienza, trasparenza e servizi passano dalla trasformazione digitale. "