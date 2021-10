La pioggia non ferma Rallylegend, il racconto della giornata inaugurale

Sport

La giornata di pioggia intensa e continua non ha fermato nè scoraggiato le attività e le iniziative in programma a Rallylegend.

La giornata di giovedì 7 si è conclusa con l’Opening Party a San Marino Outlet Experience, un ambiente dal design innovativo e raffinato, che ospita prestigiose firme della moda nazionali e internazionali, nonché una selezione di bar e ristoranti di alto livello, che ha voluto dare il benvenuto a Rallylegend. Quattro delle vetture più importanti iscritte a Rallylegend facevano bella mostra di sé, con Miki Biasion, Loris Capirossi, Gigi Galli intervenuti a salutare l’ingresso del nuovo partner tra i main sponsor di Rallylegend.

Il numeroso e straordinario pubblico affollato intorno al Palco Partenza, insieme a tanti fotografi e video operatori, nonostante la pioggia battente, hanno dissipato gli ultimi dubbi degli Organizzatori e la Rallylegend Parade è andata in scena. Tutti i “big” iscritti al rally hanno sfilato sul palco con le vetture da gara, festeggiati e applauditi come sempre, e tutti i campioni intervistati hanno ringraziato gli appassionati presenti, stoicamente e felici sotto la pioggia solo per poter salutare i loro beniamini.

Tanto pubblico, multicolore e in festa, per il primo atto a motori accesi di Rallylegend 2021.

Un atteso “antipasto”, mentre si avvicina lo start del rally, in serata.

Tutto si è svolto nella massima regolarità e sia i “big” iscritti che i tanti appassionati equipaggi al via hanno potuto mettere a punto le splendide macchine che daranno vita a Rallylegend 2021.

Tra i più entusiasti Craig Breen che, nelle soste dello shakedown, andava a curiosare e a chiedere informazioni sulle alle altre macchine storiche in fila.

Il pomeriggio di venerdì è iniziato con una sessione autografi che ha visto protagonisti, presso lo stand Eberhard & Co, Miki Biasion e presso lo stand Michelin Loris Capirossi.

E’ stata quindi la volta della presentazione di due libri, con due eventi separati.

“Quei rally con il cavallino” con Tonino Tognana, Massimo De Antoni, Michele Cinotto, Miki Biasion, Federico Ormezzano, Franco Cunico.

“Lancia Rally Gruppo B” di Sergio Remondino, alla presenza dell’autore, di Cesare Fiorio e Miki Biasion.

Il programma

Il rally, all’interno di Rallylegend 2021, ha preso il via venerdì sera, alle ore 19.45, per avviarsi verso la prova speciale inedita, la San Marino (km. 6,600), più lunga delle consuete, da ripetere due volte, inframezzate dal suggestivo Riordino nel Centro Storico di San Marino.

Si prosegue oggi, con partenza dal Village alle ore 13.30, con un loop di tre prove speciali da ripetere due volte: I Laghi (km. 3,900), La Casa (km.9,580), The Legend (km. 4,380), inframezzate dal Riordino allo Stadio.

La chiusura domenica 10 ottobre, con due passaggi sulla The Legend (km. 4,380) e arrivo finale a Rallylegend Village alle ore 13.00.