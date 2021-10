Rimini: Ttg Travel Experience, tra le offerte mountain bike, yoga e natura

Turismo

Rimini

| 08:48 - 09 Ottobre 2021

Una passata edizione.

Alla Fiera di Rimini torna, dal 13 al 15 ottobre prossimi, Ttg Travel Experience, il più importante marketplace italiano del turismo, che mette insieme prodotto, mercato, servizi dall’incoming al turismo balneare, passando per gli arredi e le forniture per l’hôtellerie, tornando a svolgere in presenza, ed in contemporanea, le tre fiere di riferimento del settore (Ttg - Sia Hospitality Design e Sub Beach & Outdoor Style). Ai tre appuntamenti si aggiunge Superfaces, il marketplace B2B dedicato ai materiali innovativi per l’interior, il design e l’architettura, mentre ripartono gli appuntamenti al Palacongressi.

Tra le offerte al Ttg anche meditazione yoga ed esperienze a contatto con la natura in mountain bike, la manifestazione dedica ancora più spazio e contenuti al turismo attivo, con nuovi prodotti e case history legati alla sostenibilità. Beactive è il progetto lanciato da Ttg nel 2019 per un approccio più personalizzato alla vacanza, in ascolto con nuove esigenze del viaggiatore. Quest'anno, con Legambiente Turismo, verranno messi a fattor comune i temi della sostenibilità, dell'accessibilità e della fiducia negli Oscar dell'Ecoturismo, per dare nuove idee e strumenti a un turismo più attento all'ambiente e alla tenuta sociale dei territori.