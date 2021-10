Anziana in bici investita a Rimini, appello della famiglia: "Cerchiamo testimoni"

Cronaca

Rimini

22:22 - 08 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

Un'anziana di Rimini è ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, dopo essere stata investita mercoledì (6 ottobre) mattina. La donna, uscita di casa in bicicletta, è stata coinvolta in un incidente, ma è mistero su quanto sia successo all'altezza della rotonda tra le vie Pascoli e flaminia Conca. L'investitore infatti ha fatto perdere le sue tracce e in zona non ci sono telecamere. La donna, in stato confusionale, è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni sono peggiorate e ora si trova, non cosciente, ricoverata in terapia intensiva al Bufalini. La famiglia chiede ad eventuali testimoni di contattare la polizia e di fornire elementi utili per la ricostruzione della vicenda. L'anziana, il giorno dell'investimento, indossava una felpa color panna ed era in sella a una bicicletta grigia e fucsia.