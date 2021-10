Caldarroste e buona tavola a Montefiore: appuntamento tutte le domeniche di ottobre

Eventi

Montefiore Conca

| 20:19 - 08 Ottobre 2021

L'aroma inconfondibile delle caldarroste che sfrigolano sul braciere guiderà tutte le domeniche di ottobre i visitatori fino a Montefiore Conca. Il borgo malatestiano è pronto infatti ad ospitare la 57esima edizione della Sagra della Castagna, appuntamento immancabile dal 1964 che ogni anno richiama i golosi di tutta la provincia e non solo. L'evento è stato aperto domenica scorsa dall'edizione 2021 di Mangiarsano, tradizionale appuntamento dedicato ai piaceri della tavola e alle eccellenze locali, che ha visto la partecipazione degli chef stellati montefioresi Stefano Ciotti e Tiziano Rossetti. Il 10-17-24 e 31 ottobre le vie del paese si animeranno con gli stand gastronomici della locale Pro Loco che saranno imbanditi con prodotti tipici e le prelibatezze gastronomiche della Valconca. A farla da padrone saranno naturalmente loro, le castagne, frutto autunnale per antonomasia, che saranno preparate e servite dai volontari montefioresi. l tutto accompagnato da musica e spettacolo. Dalle 11.30 la manifestazione prenderà il via con i mercatini, il famoso vino della fontana, le caldarroste e piade farcite per tutti. Nel pomeriggio spazio ai concerti in piazza della Libertà: sul palco i Radio Banda (10 ottobre), Miki e i ragazzi Radio studio più, la dance station d'Italia (17 ottobre), Birri Medi (24 ottobre), gli Oltre (31 ottobre). Dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 presso la Bottega Franchetti avrà vita il Laboratorio "Forme d'autunno, foglie e fiori", aperto a grandi e piccini. Iscrizioni entro il 24 ottobre chiamando il numero 347.5438093.

Domenica 10 ottobre alle 15 e alle 17, in occasione della seconda domenica della sagra della castagna, la rocca malatestiana offre ai suoi ospiti, oltre alle classiche visite guidate, uno spettacolo esilarante per grandi e piccini del clown Filippo Brunetti.