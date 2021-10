Mare in burrasca, stabilimenti balneari allagati a Rimini

Attualità

Rimini

| 19:25 - 08 Ottobre 2021

Lo stabilimento balenare 26 allagato.



Una forte ondata di maltempo ha colpito il territorio riminese dal pomeriggio di mercoledì (6 ottobre), portando un forte calo termico e abbondanti precipitazioni. A Rimini in due giorni sono scesi 50 mm di pioggia. Nell'entroterra ieri (7 ottobre) 50-60 mm di pioggia e picchi di 75; un centinaio considerando anche il pomeriggio di mercoledì. Oggi (venedì 7 ottobre) piogge deboli diffuse e a Rimini l'arenile delle spiagge si è allagato. "La mareggiata ha provocato ingressione marina. Il vento di bora al largo e in costa, i coefficenti di marea elevati, uniti allo stato del mare tra molto mosso e agitato, hanno causato questo fenomeno", spiega Andrea Ricci di Centro Meteo Emilia Romagna. "Ieri avevamo un coefficente di marea più alto, eravamo sui 109 su 120, oggi 103 su 120, tuttavia a giocare un fattore determinante è stato il rientro di masse d'acqua dall'alto Adriatico, sospinte nei giorni precedenti da venti di scirocco", aggiunge Federico Antonioli.



Sempre da Centro Meteo Emilia Romagna gli aggiornamenti sul meteo: "Nei prossimi giorni tendenza a tempo via via più stabile, pur ancora con addensamenti consistenti associati a locali piogge almeno fino a sabato compreso specialmente su Appennino romagnolo e sul riminese. Il vento sarà ancora sostenuto da nord-est, con raffiche forti su costa e mare".