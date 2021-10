Minibasket femminile: a Misano la festa con gare, tornei e incontri

Sport

Misano Adriatico

| 16:57 - 08 Ottobre 2021

Le ragazze del Misano Pirates.

Una festa tutta in rosa quella che Misano Basketball Village dedica al mondo della pallacanestro giovanile femminile domenica 10 ottobre al Centro Sportivo Rossini. La festa, con inizio alle ore 9:30, è aperta alle squadre femminili Minibasket del territorio e a tutte le bambine che vogliono incontrare e conoscere il mondo della pallacanestro femminile.

L’evento, che fa parte del progetto Misano Basketball Village, chiude il lungo palinsesto di iniziative che da luglio hanno permesso di esplorare e vivere con emozione i tanti volti della pallacanestro, da quelli prettamente sportivo-agonistici a quelli spettacolari, dalla formazione agli appuntamenti ludico-ricreativi, dalle gare riservate agli Under ai tornei del Minibasket.

L’appuntamento con il basket femminile chiude idealmente un percorso che è partito in rosa il 24 luglio, con le Finali regionali 3x3 femminili a Misano e la partecipazione di 32 squadre di giovanissime cestiste, e si conclude domenica 10 ottobre quando il villaggio dedicato alla pallacanestro ospita le piccole atlete del Minibasket della provincia di Rimini e del territorio per un momento di incontro e di amicizia, di confronto e di condivisione.

Il progetto è ideato a realizzato da Asd Misano Pirates con il patrocinio di Comune di Misano, Federazione Italiana Pallacanestro-Comitato regionale Emilia-Romagna, Comitato provinciale di Rimini, Ausl della Romagna e in collaborazione con SGR Luce e Gas e Banca Malatestiana.