Hotel gestiti dalla mafia tramite prestanome: alcuni indagati usavano una 'moneta complementare'

Cronaca

Rimini

| 15:44 - 08 Ottobre 2021



Proseguono le indagini della Finanza di Rimini nell'ambito dell'operazione Popilia. Le investigazioni hanno permesso di accertare l'uso, da parte di alcuni indagati, di monete complementari per gestire gli hotel. Una valuta utilizzata all'interno di un circuito chiuso, a compensazione di debiti e crediti, senza tasso di interesse e che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, serviva agli indagati per schermarsi, evitando di far transitare sul circuito bancario le transazioni. Uno degli hotel gestiti dalle società sottoposte a sequestro ha registrato 28.000 euro di entrate e 32.000 euro di uscite in moneta complementare.