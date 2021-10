Sant'Agata Feltria incorona il re dei cani di tartufo. Secondo appuntamento con la storica fiera

Eventi

Sant' Agata Feltria

| 15:09 - 08 Ottobre 2021

Il vincitore dell'edizione 2020.



Una festa di sapori, di profumi, di bontà, e in tutta sicurezza. La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria domenica 10 ottobre alza il proprio “gustoso” sipario sulla seconda giornata dell’edizione numero 37. Ed è pronta a farlo mettendo sul piatto una manifestazione sempre più attraente, e in grado di garantire efficaci misure di salute e anti Covid-19.



Direttamente dal territorio dell’Alta Valmarecchia (una delle zone più vocate d’Italia), dal suo habitat naturale, i boschi, l’«oro dei boschi» si trasforma in cucina per realizzare piatti di alto valore gastronomico, che sprigionano inebrianti aromi ben lontani dalla globalizzazione che spesso ci travolge, per salvaguardare l'integrità del nostro ambiente.



Sant’Agata Feltria si prepara a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso e unico del tartufo bianco pregiato e il suo gusto inimitabile. Inoltre propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze del territorio.



Domenica 10 ottobre, nel Parco Montefeltro è in programma la “Gara per cani da tartufo”, dalle ore 9. Una ventina circa i quattrozampe iscritti fino ad oggi alla manifestazione. Dovranno trovare nel minor tempo, il maggior numero di “palline” di tartufo, debitamente nascoste in precedenza dalla giuria. I cani che superano il barrage si troveranno a sfidarsi nella finalissima che decreterà il vincitore 2021. La premiazione avverrà alle 11.30 in Piazza Garibaldi, per mano del sindaco Franco Vicini.



Ma c’è tuber magnatum pico nel paniere santagatese? Matteo Faccani, 36 anni, commerciante, dal 1992 nel settore: “Aspettiamo i tartufi con l’arrivo delle piogge e della luna nuova. Ma attualmente la richiesta è molto più alta del prodotto ‘fiorito’” fa sapere il titolare della ‘Morelli funghi e tartufi’ di Santa Sofia (Fc). E l’acquisto del prezioso tubero al tempo del Covid? I visitatori non possono toccare la merce… “Si debbono fidare del venditore e lasciarsi guidare nell’acquisto: e noi siamo alla Fiera di Sant’Agata da tanto tempo e serviamo oltre 300 ristoranti nel centro Italia” rilancia Faccani.



Il prezioso tubero è garantito dalla presenza di 8 stand, in rappresentanza di zone diverse d’Italia ma tutte ad alta vocazione.



E i prezzi? Marco Davide Cangini, esperto della Pro Loco: “Durante la manifestazione il pregiato bianco sarà di ottima qualità e a prezzi per tutte le tasche. Si può andare dai 1.700 euro al kg per le pezzature più piccole, ai 2.800 euro per quelle più importanti”.



L’edizione 2021 della Fiera è all’insegna del divertimento sicuro.



Le strutture ricettive del paese sono pronte con i loro piatti saporiti e gustosi, la tensostruttura della Pro Loco accoglie i buongustai. Simpatica novità anche per la gastronomia da asporto: il Comitato Fiera ha istituito aree verdi appositamente per il pic-nic. E la manifestazione è plastic-free.



“Molte le richieste di informazioni da parte di camperisti di tutta Italia – fanno notare dalla Pro Loco - e di come ci si comporta all’interno della manifestazione. Ciò denotato un alto senso di responsabilità”.



Nelle quattro domeniche di ottobre S. Agata si trasforma in un luogo dove immergersi in un'atmosfera suggestiva e profumata, passeggiare nelle vie e nelle piazze ad ammirare le numerose tipicità presenti nella manifestazione. 160 gli stand – in arrivo da diverse regioni d’Italia – presenti in fiera, sempre più curati e capaci di regalare emozioni.



Wine 2021 propone “Cultura e piacere del vino”, nelle suggestive vie del borgo. C’è la possibilità di vedere dal vivo “Artigiani al lavoro”, mentre la Piazzetta Bio è la Piazzetta dei prodotti biologici naturali e delle erbe.



Il “Capannone dei Ristoranti” è aperto tutte le domeniche di Fiera dalle ore 11:00 alle 17:00. I ristoratori sono: Villa Labor (Montecopiolo), La Giardiniera (Casteldelci), Il Palazzo (Palazzo – Sant’Agata Feltria), Sottobosco (Badia Tedalda).

Novità 2021, l’Ecomuseo del Tartufo. Il museo propone con immagini e oggetti la conoscenza del tartufo anzitutto nel suo ciclo biologico, ma anche nella tradizione della ‘cerca’ e dell’utilizzo nella gastronomia. Un filmato interamente girato nei luoghi di Sant’Agata Feltria mostra le vere e proprie tartufaie naturali cioè l’ecosistema dove il tartufo bianco pregiato vegeta e cresce. La voce narrante descrive passo a passo le belle immagini coinvolgendo il visitatore fino a trasportarlo in quei luoghi dove le regole sono scritte e dettate dalla natura. Un touch-screen permette di approfondire ogni tema del mondo complesso del tartufo, per il quale l'associazione Città del Tartufo ha chiesto il riconoscimento all’Unesco quale “patrimonio immateriale della umanità”.