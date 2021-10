Calcio Promozione: Gravina show, Misano supera 3-0 il Gatteo

Sport

Misano Adriatico

| 19:21 - 10 Ottobre 2021



Misano - Gatteo 3-0



MISANO: Pontet, Pratelli, Tonini, Lepri, Pironi, Londero; Pontellini, Antonelli; Nigro, Santoni, Gravina.

In panchina: Alessandrini, Travagliati, Senior Padula, Bonetti, Manconi, Maltoni.

All. De Argila.

GATTEO: Niang, Bertozzi, Moscotti, Consalvo, Ndoja, Muccioli; Quarta, Essaki; Gobbi, Camillini, Ndiaye.

In panchina: Gessi, Pepe, Giunchi, Darzeza, Perazzini, Cordatore, Zanchi, Francisconi.

All. Giorgini.



ARBITRO: Alberani di Ravenna

RETI: 35' pt e 18' st Gravina, 20' st Santoni

CRONACA: al 21' reclama il rigore il Misano per un'uscita del portiere Niang su Gravina. Al 28' Gobbi spreca una favorevole ripartenza. Al 38’ il Misano passa in vantaggio con Gravina. A inizio ripresa ancora l'attaccante raddoppia sfruttando un errore della difesa. Tris di Santoni con una punizione all'incrocio dei pali.