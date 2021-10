Calcio Promozione: Masini gol, Pietracuta supera Verucchio ed è capolista in solitaria

Sport

Pietracuta di San Leo

| 19:21 - 10 Ottobre 2021

Successo per il Pietracuta al Bindi sul Verucchio.

Pietracuta – Verucchio 1-0



PIETRACUTA: Lasagni, Celli (38’ st Fabbri Fe.), Ferraro, Tosi, Lessi, Masini, Faeti, Ferrani, Fratti (37’ pt Fabbri Fr.), Galli (21’ st Bucci), Evaristi.

In panchina: Hysa, Borghini, Bondi, Cobo, Tomassini.

All. Fregnani.

VERUCCHIO: Delai (29’ st Caprili), Colonna, Campidelli, Guarino (38’ st Muccioli), Grossi, Pasini (38’ st Montanari), Genghini, Ribezzi (13’ st Ricci), Michilli (38’ st Baschetti), Bruma, Bento.

In panchina: Girometti, Renzi, Bascioni, Casadei.

All. Nicolini.



ARBITRO: Rossi di Forlì (Assistenti: Muratori e Zampaglione di Cesena).

RETI: 27’ st Masini.

NOTE: ammoniti Bucci, Colonna, Grossi



PIETRACUTA Ancora una vittoria di carattere e temperamento per un Pietracuta ridotto ai minimi termini dalle numerose indisponibilità e infortuni. A farne le spese è un combattivo Verucchio, costretto a soccombere di misura a causa della rete segnata da Masini a metà ripresa. Fregnani non può contare su Louati, Tomassini e Vucaj e affida l’attacco all’unica punta rimasta, capitan Fratti. Nicolini propone in avanti Michilli che orbita attorno all’ex Bruma. L’inizio dei locali è promettente e già al 7’ Evaristi impegna Delai in una parata in due tempi. Cinque minuti più tardi Pasini calcia un corner sul primo palo dove Bruma anticipa di testa ma mette fuori di poco. Il Verucchio prende campo e si fa pericoloso al 20’ con una puntata da dentro l’area di Michilli che Lasagni para senza patemi. Tre minuti più tardi Bruma viene lanciato a rete direttamente da fallo laterale, Lasagni esce alla disperata ma l’attaccante ospite lo supera con un rasoterra che viene respinto nei pressi della porta da Lessi. Michilli al 27’ ci prova su punizione, con Lasagni attento nella respinta, imitato da Evaristi sul versante opposto al 31’, con la palla che esce di un soffio. Ancora una bordata dalla distanza di Ribezzi al 32’, Lasagni para a terra. Al 35’ Evaristi serve nel cuore dell’area Fratti che prova la conclusione ravvicinata ma si infortuna, dovendo poco dopo lasciare il campo.

La ripresa si apre con una ghiotta occasione creata da Faeti e finalizzata da Ferrani con una conclusione debole e centrale. Ancora Faeti protagonista al 52’ con un tiro forte e teso che impegna Delai in una non facile respinta. Dopo un tiro del neo entrato Ricci che non centra la porta, il Pietracuta passa in vantaggio al 77’: Fabbri Francesco calcia una punizione dalla trequarti che Masini devia di testa in rete, anticipando Delai. A questo punto gli ospiti si gettano in avanti alla ricerca del pari, creando diverse occasioni sulle quali Lasagni si esalta. Bento all’81’ ci prova con un’incornata ravvicinata ma Lasagni devia in tuffo. All’83’ Colonna calcia forte da buona posizione ma il suo tiro esce di pochissimo. Ancora il Verucchio pericoloso all’87’ con Bruma che da distanza ravvicinata trova l’opposizione di Lasagni. Lo stesso portierone che in pieno recupero devia sopra la traversa un colpo di testa dal cuore dell’area di Grossi. L’unica chance per i locali è sui piedi di Bucci che da distanza considerevole prova a sorprendere Caprili fuori dai pali ma la palla finisce nella parte esterna della rete.