Rimini, quasi ultimato il nuovo parcheggio per la scuola dell'infanzia il Volo

| 14:27 - 08 Ottobre 2021

Si concluderanno la prossima settimana - compatibilmente con le condizioni meteorologiche - i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico ‘kiss and ride’ per la scuola dell’infanzia “Il Volo”, in via Ugo Bassi. Dopo gli imminenti lavori di asfaltatura e segnaletica stradale, propedeutici all’apertura del parcheggio, il servizio sarà infatti disponibile per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola con un accesso più agevole e sicuro. "Il progetto nasce dalla necessità di migliorare l’accessibilità alla Scuola di Infanzia Il Volo e fa parte del progetto più ampio di riorganizzazione della viabilità di via Ugo Bassi, su cui è stata realizzata la rotonda all’incrocio con via Pascoli e una nuova pista ciclabile di raccordo tra la stazione e l’ospedale"; ricorda l'amministrazione comunale.