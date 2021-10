Michela Marzano tra gli ospiti del trentesimo ciclo di appuntamenti filosofici della biblioteca di Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 14:05 - 08 Ottobre 2021



Resilienza – Saper reggere, sapersi rimodellare” è il titolo della nuova rassegna filosofica della Biblioteca Comunale di Misano Adriatico al via venerdì 15 ottobre. Sette appuntamenti che vedranno altrettanti intellettuali di prestigio proporre sul palco del Cinema – Teatro Astra riflessioni ispirate alla resilienza come utile strumento per fronteggiare le difficoltà e le tensioni di questo complesso momento storico. “Pandemia è la parola che più sentiamo usare nell’attuale discorso sul mondo – spiega Gustavo Cecchini, curatore della rassegna filosofica -. Se cercassimo per gioco un contraltare positivo in grado di tenerle testa potremmo scegliere la raffinata ‘resilienza’. Parola chiave di un’epoca segnata da continue crisi, la resilienza, cioè la capacità di un materiale di assorbire un urto contraendosi e rimodellandosi, è diventata una competenza da acquisire e sviluppare, una strategia per affrontare in modo attivo le crisi, superale e persino evitarle”.



Si parte venerdì prossimo con Michela Marzano e la sua riflessione dal titolo “Amnesie”. Per celebrare i 30 anni di rassegne organizzate dalla Biblioteca Comunale l’incontro sarà preceduto dalla proiezione di un video che ripropone le locandine degli eventi organizzati in questo lungo lasso di tempo.



Venerdì 22 ottobre sarà poi la volta di Gabriella Turnaturi che parlerà di “Relazioni”. “Pratiche interiori, prassi rivoluzionarie” è il titolo dell’incontro che vedrà protagonista Marco Guzzi venerdì 29 ottobre. Si prosegue venerdì 5 novembre con Silvano Petrosino in “Ottimismo e speranza”; il 12 novembre sarà la volta di Marcello Veneziani e la sua riflessione dal titolo “Spirito”. Luigi Zoja parlerà di “Utopie, distopie, scelte”, venerdì 19 novembre, mentre Franco Arminio chiuderà la rassegna, venerdì 26 novembre, proponendo il tema “Cambiare per resistere”.



Tutti gli incontri si terranno presso il Cinema Teatro Astra con inizio alle ore 21.00



COME PARTECIPARE La partecipazione alle conferenze è gratuita. In base al Decreto Legge approvato ieri la capienza consentita è del 100 per cento, ma è necessaria la prenotazione online attraverso la piattaforma Eventbrite. Per questioni organizzative, i biglietti saranno disponibili esclusivamente dal lunedì precedente la data delle conferenze.



L’accesso alla sala (esibendo obbligatoriamente la prenotazione) deve avvenire entro le 20.30 (30 minuti prima dell’inizio della conferenza); successivamente, il biglietto non sarà più valido.



Per accedere all'area della conferenza è necessario indossare la mascherina ed esibire il green pass e un documento di identità, nel rispetto delle vigenti normative.