Pioggia di sanzioni per camionisti furbetti su velocità e mancato riposo alla guida

Cronaca

Rimini

| 13:58 - 08 Ottobre 2021

Foto di repertorio.



Sono stati 51 i camion controllati nelle ultime ore al casello di Rimini Nord dalla Polizia Stradale, le cui pattuglie sono state affiancate, per l'occasione, dall'unità cinofila della polizia municipale. In totale 33 le violazioni riguardanti il riposo sui tempi di guida - un camionista è stato pizzicato dopo aver guidato per 12 ore di fila - per eccessiva velocità rilevata dai tachigrafi e per la non corretta compilazione dei fogli tachigrafi. Un cronotachigrafico, su un camion, era stato invece modificato da un sensore attivabile con una pulsantiera: il conducente del mezzo è stato sanzionato per quasi 1700 euro e gli è stata ritirata la patente. Un'altra sanzione ha riguardato il conducente di un mezzo adibito al trasporto di materie pericolose, non in possesso dell'equipaggiamento specifico.