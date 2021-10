Nuova giunta di Rimini, voci su Moreno Maresi e su conferme Frisoni e Morolli

Attualità

13:50 - 08 Ottobre 2021

Il neo sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad sta lavorando per la composizione della nuova giunta. Giò definito il vicesindaco, Chiara Bellini, secondo quanto riporta l'Agenzia Dire sono certi di un posto in squadra Roberta Frisoni e Mattia Morolli, che hanno ottenuto un alto numero di preferenze alle elezioni. Per la lista Rimini con Jamil si vocifera di un posto certo per Kristian Gianfreda, mentre un secondo assessorato sarebbe conteso tra Moreno Maresi e Daniela De Leonardis. Nel partito Democratico, oltre ai due assessori uscenti, voci su Giulia Corazzi ed Elisa Marchioni. L'Agenzia Dire ipotizza un possibile assessorato anche per le liste Futura e Rimini Coraggiosa. Ma non è escluso qualche nome a sorpresa, fuori dalla rosa dei candidati al consiglio comunale.