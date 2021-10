Compilare una schedina online: tutti i segreti

Attualità

| 13:32 - 08 Ottobre 2021

Il totocalcio è arrivato online, anche in formato live. (Pixabay @Pexels).

Sole o pioggia, inverno rigido o estate torrida, gli appassionati di scommesse sportive di una volta avevano un appuntamento fisso: la ricevitoria più vicina. Era lì infatti che, tra una chiacchierata con gli amici e uno sguardo alle notizie sportive della giornata, compilavano due volte a settimana le schedina rossa e bianca del totocalcio. Il mondo di oggi è molto diverso. Con una vita scandita da smartphone e tablet, le persone vogliono la comodità di fare acquisti con un tocco di dita sullo schermo, senza dover perdere tempo a visitare un negozio fisico. E l’industria delle scommesse si è rapidamente adattata a questa nuova tendenza.



Per il pubblico italiano, i siti come betsport22 sono una ricevitoria 2.0 dove le schedine sono elettroniche e possono essere giocate in pochi secondi: nemmeno il tempo di prendere in mano la penna! La procedura è semplice quanto quella del totocalcio. Non bisogna fare altro che cercare la partita o, più in generale, la competizione sportiva su cui si vuole puntare per poter visualizzare tutti i mercati e le relative quote a essa legati. Un click sulla casella giusta e tutti i dettagli appariranno istantaneamente sulla schedina elettronica. Non ci sarà nemmeno bisogno di aprire il portafoglio. L’account del sito è già collegato a carte di credito o e-wallet e addebiterà in modo automatico qualsiasi cifra si scelga di puntare. Un click su “Conferma” e il gioco (letteralmente) è fatto.



I vantaggi dell’era elettronica nel mondo delle scommesse sportive sono una lunga lista e la crescita delle piattaforme online degli ultimi anni è la prova tangibile del successo di questo format. A proposito di mercati e quote, il vantaggio di una piattaforma online è proprio di averne a disposizione a migliaia. Ai classici risultati finali, come le X o gli 1 del totocalcio, si affiancano infatti situazioni molto più complesse e articolate come i punteggi parziali, gli handicap e addirittura infortuni e cartellini.



Il calcio è lo sport più amato del pubblico italiano, che lo conosce così bene da poter prevedere con precisione l’esito non solo delle partite di Serie A più seguite, ma anche delle amichevoli del circondario. Esplorando un sito di scommesse, si potrà però spaziare tra numerosi altri eventi, come i campionati di rugby o football americano, i tornei russi di hockey su ghiaccio e addirittura le freccette. Le piattaforme online hanno il merito di aver introdotto al mondo delle scommesse anche chi non amava gli sport classici, ma aveva la passione dei giochi per computer. Le competizioni mondiali di e-sport, come Dota o Counter-Strike, sono anch’esse disponibili con decine di mercati e quote vantaggiose.



Se le schedine del totocalcio lasciavano le persone in trepida attesa per ore, o addirittura per giorni, i siti di scommesse offrono una nuova modalità che raddoppia l’adrenalina. Le sezioni Live permettono infatti di piazzare una puntata nel corso di una partita, con quote aggiornate in tempo reale fino all’ultimo minuto di gioco. Aiutano in questo anche le numerose app mobili realizzate dagli operatori di online gambling, che permettono di guardare eventi sportivi live e compilare schedine senza distogliere gli occhi dalla palla.



Scommettere su una piattaforma online è un’attività adatta davvero a tutti, anche a chi è meno esperto o non ha il tempo di seguire i notiziari sportivi per formulare previsioni azzeccate. Le sezioni di questi siti dedicate all’archivio raccolgono infatti tonnellate di dati sulle partite passate, inclusi risultati intermedi e finali, formazione della squadra, giocatori che hanno segnato più punti e tante altre informazioni. Con tutti questi vantaggi è difficile resistere alla tentazione di abbandonare la carta e convertirsi alle schedine elettroniche per piazzare scommesse con un click.