Pennabilli si apre all’auto elettrica, attivati tre punti di ricarica

Attualità

Pennabilli

| 13:28 - 08 Ottobre 2021

Una delle colonnine a Pennabilli.



A Pennabilli arrivano le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Ne sono state installate tre: una a Pennabilli di fronte al municipio, una nel parcheggio di Maciano e una a Ponte Messa, dietro l'edificio che ospitava le scuole. Soddisfatto il sindaco Mauro Giannini, fresco di rielezione: "Siamo il primo comune montano ad aver condiviso e attuato questo progetto, proiettato verso il futuro". Il primo cittadino ringrazia EnelX per l'intervento ed evidenzia: "Continua senza soste il lavoro già intrapreso nel precedente mandato amministrativo. Infatti anche questo intervento è stato attuato a costo zero per il comune di Pennabilli".