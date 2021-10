Caterina Magnani, bella prova della giovane ginnasta riccionese ai campionati regionali

Sport

| 12:56 - 08 Ottobre 2021

Caterina Magnani stacca il pass per la zona tecnica 1-2. Nella seconda prova regionale Gold Allieve FGI di Ginnastica Ritmica, disputata domenica a Ravenna, la giovane A4 della Ginnastica Riccione ha migliorato la somma dei suoi quattro attrezzi, chiudendo al decimo posto, piazzamento che le ha permesso di qualificarsi alla competizione che si terrà a Cantalupa (TO) il 15 e 16 ottobre prossimi e che metterà in palio la qualificazione per le Finali Nazionali.



“La conquista della zona tecnica da parte di Caterina per noi è già una grande vittoria – commenta un raggiante Francesco Poesio, presidente dell’ASD Ginnastica Riccione -, visto che è il primo anno in cui partecipiamo ad un campionato così difficile. Non solo abbiamo dimostrato di poter partecipare ad una competizione Gold di Ritmica, ma abbiamo fatto anche una bellissima figura”.



Grande soddisfazione, ma anche la consapevolezza che il lavoro da fare sarà ancora tanto, dalla responsabile della sezione Ritmica, Valentina Tamagnini: “siamo consapevoli che la strada sia in salita, ma sono convinta che continuando su questa linea le soddisfazioni arriveranno. Caterina e altre nostre ginnaste stanno crescendo molto sotto il piano tecnico e motivazionale”.