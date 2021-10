Santarcangelo: un momento di festa per l'inaugurazione della pescheria comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:45 - 08 Ottobre 2021

Pescheria centrali, banchi all'interno dell'edificio.

La pescheria comunale riparte con un momento conviviale per festeggiare l’arrivo delle nuove attività domani (sabato 9 ottobre) dalle ore 16 alle ore 21. Nel corso dell’apertura straordinaria, dopo un saluto iniziale da parte dell’Amministrazione comunale, gli esercenti offriranno ai presenti alcuni assaggi dei loro prodotti, che saranno comunque disponibili per la vendita.

La storica pescheria comunale, dunque, si conferma sempre più come un piccolo mercato coperto, soprattutto ora che sono stati assegnati tutti gli otto posteggi presenti all’interno dell’edificio di via Cesare Battisti: ai prodotti ittici, infatti, si affiancano anche banchi per la vendita di prodotti agroalimentari del territorio (prodotti ortofrutticoli, formaggi e macelleria).

Il rilancio della pescheria comunale, che testimonia il rinnovato interesse per le produzioni locali e la dinamicità dei produttori agricoli del territorio, si inserisce in un più ampio ventaglio di azioni attuate dall’Amministrazione comunale a sostegno del commercio nel centro cittadino.