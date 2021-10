Sport gratuito per i bambini di famiglie con difficoltà economiche: Santarcangelo conferma i voucher

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:44 - 08 Ottobre 2021





Da lunedì 11 ottobre a Santarcangelo si potranno compilare le domande dei voucher per l'avviamento allo sport dei giovani di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L’Aamministrazione comunale ha infatti messo a disposizione un fondo di 20.000 euro destinato alle famiglie per favorire la pratica sportiva di bambini e ragazzi, replicando l’iniziativa promossa lo scorso anno. “Abbiamo deciso anche per il 2021 di sostenere le nostre famiglie affinché iscrivano i propri figli ad attività sportive organizzate da associazioni e società sportive dilettantistiche”, commenta l’assessore allo Sport Angela Garattoni. “Anche in assenza del contributo regionale – aggiunge – abbiamo infatti ritenuto di fornire anche per quest’anno un aiuto alle famiglie che si trovano in una condizione economica precaria, perché soprattutto nella fascia di età 6-16 anni lo sport svolge una funzione educativa, formativa e di socializzazione di straordinaria importanza”.



Lo scorso anno, riferisce il comune di Santarcangelo, sono state 72 le famiglie con reddito medio-basso che hanno potuto usfruire del contributo.



I BENEFICIARI Potranno richiedere il contributo le famiglie con redditi Isee da 0 a 17.000 euro con figli di età compresa fra i 6 e i 16 anni e con minori disabili tra i 6 e i 26 anni; in caso di 4 o più figli il limite del reddito Isee è di 28.000 euro. L’importo dei voucher è di 150 euro per un figlio, 200 euro per due figli, 250 euro per tre figli e 400 euro dal quarto figlio in su. La domanda di partecipazione va presentata in modalità online dall’11 al 30 ottobre 2021 utilizzando il form che verrà pubblicato sul sito del Comune di Santarcangelo. Per informazioni: Ufficio Sport 0541/356.272.