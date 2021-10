Governo 'allarga' le capienze, per la motogp a Misano sale capienza a 35.000 posti

Sport

Misano Adriatico

| 12:39 - 08 Ottobre 2021

Valentino Rossi a Misano (foto Soldano).



Sarà una grande festa per i 35.000 appassionati di motociclismo che assisteranno all’ultimo Gran Premio in Italia di Valentino Rossi. In base alle ultime disposizioni governative, il Misano World Circuit potrà ospitare 35.000 persone al giorno al Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna in programma dal 22 al 24 ottobre. Si aggiungono quindi 10.000 posti al giorno, proprio mentre la giornata di domenica si stava avvicinando al Sold Out.



La dicitura del gp, Made in Italy e Emilia-Romagna, è il frutto di un percorso virtuoso che vede insieme Regione Emilia-Romagna, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE (Italian Trade Agency), definito in collaborazione con Santamonica SpA e Dorna Sport, sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana. Anche in questo caso, come nelle precedenti occasioni di questo 2021, il connubio individua un grande evento della Motor Valley (dopo il Motor Valley Fest, la Formula Uno, il WorldSBK) come strumento ideale per il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Economica e Agenzia ICE per raccontare al mondo le eccellenze italiane. E la MotoGP a Misano sarà un ulteriore tassello di questa collaborazione, con un grande testimonial del Made in Italy come Valentino Rossi.



I BIGLIETTI Al Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna si aggiungono nuove disponibilità di biglietti su diverse tribune, in particolare sulle tribune coperte Centrale - A – B e C.



Resteranno preclusi i prati e mantenute tutte le attenzioni alla sicurezza contenute nel ‘Progetto Safe’ che ha consentito – primo circuito al mondo - la presenza ai due Gran Premi del 2020 (col riconoscimento Best GP 2020) e a quello del settembre scorso.



I biglietti sono disponibili visitando le pagine dedicate all’evento sul sito sul sito www.misanocircuit.com e sulla piattaforma TicketOne.it



Tutte le indicazioni per l’accesso e permanenza in circuito sono disponibili anche sulla App MWC, scaricabile per IOS e Android, dedicata anche a tutte le info parcheggi di ogni singola tribuna.



FISSATA LA DATA 2022 È ufficiale anche la data 2022 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, a Misano World Circuit il 4 settembre. Si riavvierà il prossimo anno, è la speranza di tutti, un calendario tradizionale, dopo il tour de force che avrà visto la MotoGP nella Riders’ Land ben quattro volte in tredici mesi.