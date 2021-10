Boccette A1: Bt Bussecchio, primo pareggio. Circolo Sport fa bottino pieno e sale al secondo posto

Sport

Rimini

| 12:14 - 08 Ottobre 2021

Dopo i quattro successi iniziali Bt Bussecchio lascia i primi punti nella quinta giornata del campionato regionale di serie A1; i campioni rischiano l’osso del collo in casa del Bbzo Cafè Villanova ma portano a casa uno striminzito pareggio e conservando il comando solitario perché Manuel Caffè Bocciofila non gioca il suo incontro col Bussecchio 2 . Colpo grosso di GHP Taverna Verde Forlì contro Leon D’Oro Molinella . President Park Ronco conferma il buon momento ed infligge la prima sconfitta al Tex Master Novellara, raggiunto al secondo posto da un sfavillante Circolo Sport Ravenna. En plein di Btv Molinella e Clai Sasso Morelli. Camo Maris Cantonese e Bussecchio3 gongolano.

Bbzo Cafè Villanova – B.T. Bussecchio Forlì 3 – 3 (p.t. 2-1)

M. Cillani e L. De Carli c D. Calubani e M. Grilli 85-72, GL. Chiarini c I. Minoccheri 74-107,

D. Ancarani e PP. Minguzzi c L. Versari e M. Morri 83-71, S. Laghi c E. Rosa 85-100,

R. Verlicchi c A. Galli 100-54, A. Dalmonte c R. Galiandro 96-107.

President Park Ronco – Tex Master Novellara 4 – 2 (p.t. 2-1)

R. Romualdi e G. Sacchetti c S. Vecchi e D. Giampellegrini 81-16, M. Fucchi c S. Bussei 108-63,

M. Fantini e C. Graffieti c C. Bussei e G. Catellani 67-80, G. Forcellini c A. Lugli 107-97,

F. Giustiniani c L. Beneventi 105-66, M. Vanin c D. Gavioli 44-100.

G. H. P. Taverna Verde Forlì – Leon D'Oro Molinella 4 – 2 (p.t. 3-0)

L. Alpi e F. Perugini c P. Vitelli e A. Monti 83-69, A. Corbetta c GL. Dolzani 102-90,

M. Cicali e L. Ravaglia c A. Pinardi e A. Scarselli 80-68, G. Peruchetti c F. Corradini 108-94,

A. Nadery c A. Messori 60-100, C. Leonardi c L. Cardinali 56-108.

Time Out Martorano – Circolo Sport Ravenna 1 – 5 (p.t. 0-3)

D. Daltri e A. Alessandri c A. Bandini e F. Benedetti 72-80, M. Tumedei c A. Taroni 34-100,

R. Moro e A. Braghittoni c D. Morini e D. Melideo 64-80, F. Ricci c L. Draghetti 101-74,

L. Biondi c L. Mini 95-108, G. Fabbri c GL. Sandoni 88-100.

B.T.V. Molinella – RG Impianti Settecrociari Cesena 6 – 0 (p.t. 3-0)

S. Nanni e M. Romualdi c B. Cicognani e M. Morosi 80-20, Max Vassura c M. Foiera 100-72,

R. Asnicar e A. Trerè c GL. Bianchini e S. Casadei 80-69, D. Bongiovanni c J. Taioli 100-38,

S. Camprincoli c M. Fabbri 100-71, M. Vassura c J. Magnani 100-75.

Bussecchio 3 – Capitan Bagati Bellaria 4 – 2 (p.t. 2-1)

E. Lolli e M. Ferrini c O. Gennari e S. Vasini 72-88, M. Merloni c C. Protti 100-38,

L. Capriotti e F. Ferrini c C. Vincenzi e M. Funghetti 80-61, D. Sandroni c G. Barducci 92-103,

L. Paniccia c M. Patrignani 104-17, S. Celani c C. Spadoni 103-44.

Cà Vento Bagnacavallo – Clai Sasso Morelli 0 – 6 (p.t. 0-3)

E. Facciani e A. Dall’Oppio c S. Bagli e W. Cantelli 46-87, A. Ribani c A. De Antonis 31-100,

A. Bartolini e I. Vannini c L. Molinaro e A. Sandri 66-80, W. Morini c L. Turroni 83-109,

L. Bassi c R. Zanelli 97-101, R. Ravaioli c M. Brusa 83-110.

Camo Maris Cantonese – Andrea Costa Carpi 4 – 2 (p.t. 2-1)

M. Iaccarino e S. Vezzalini c L. Montorsi e F. Golinelli 81-63, T. Bovo c A. Panzeri 85-105,

F. Ghelfi e C. Bondavalli c S. Gavioli e P. Bortolotti 80-73, M. Pasinelli c F. Arleoni 92-100,

S. Copelli c G. Lugli 103-56, A. Pavarotti c D. Degli Esposti 100-67.

Bussecchio 2 – Manuel Caffè Bocciofila Imola rinviata

Classifica: B.T. Bussecchio Forlì punti 13, Circolo Sport Ravenna, Manuel Caffè Bocciofila Imola e Tex Master Novellara punti 10, G.H.P. Taverna Verde punti 9, President Park Ronco e RG Impianti Settecrociari punti 8, B.T.V. Molinella punti 7, Bussecchio 3 e Camo Maris Cantonese punti 6, Andrea Costa Carpi e Clai Sasso Morelli punti 5, Leon D'Oro Molinella, Capitan Bagati Bellaria e Cà Vento Bagnacavallo punti 4, Time Out Martorano punti 3, Bbzo Cafè Villanova punti 2, Bussecchio 2 punti 0. Manuel Caffè Bocciofila Imola, G.H.P. Taverna Verde, Bussecchio 3, Leon D'Oro Molinella e Bbzo Cafè Villanova una partita in meno, Bussecchio 2 tre partite in meno.