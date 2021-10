Inizia il Censimento, rilevatori già impegnati a Rimini: dal 13 ottobre al via le interviste porta a porta

Attualità

| 12:05 - 08 Ottobre 2021

Il 1° ottobre è iniziato iniziato il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni anno 2021 – promosso dall’ISTAT – Istituto nazionale di statistica.

Il Censimento permette di misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia. Dal 2018 l’Istat effettua la rilevazione censuaria con cadenza annuale e non più decennale per raccogliere informazioni sulla popolazione continue e tempestive.

Il Censimento a Rimini

Anche il Comune di Rimini è interessato. Già dal 1° ottobre, 21 incaricati (personale del Comune di Rimini) stanno identificando alcune parti del nostro territorio per la rilevazione areale, che interessa il campione - le persone e le abitazioni - delle aree da censire, e a partire dal 13 ottobre inizieranno le interviste porta a porta, alle famiglie facenti parte di questo campione (definito da Istat).

L'Istat contestualmente sta inoltrando (rilevazione da lista) ad un altro campione, le lettere per la compilazione del questionario tramite web - accedendo con SPID o delle password al sito dell'Istat -. I cittadini che si troveranno in difficoltà e avessero necessità di un supporto per la compilazione, o avessero la necessità di richiedere informazioni, si potranno recare presso la sede del Comune di Rimini di via Marzabotto 25, al primo piano (accedendo dalla rampa), nelle giornate di martedì e giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, oppure rivolgersi tramite posta elettronica all'indirizzo statistica@comune.rimini.it, oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici: 0541 704830 oppure 704917.



Rispondere è obbligatorio, come previsto dal Programma Statistico Nazionale. Per legge, l’obbligo interessa i singoli componenti delle famiglie censite, che devono compilare e trasmettere, in modo completo e veritiero, il questionario predisposto dall’Istat.

Per approfondimenti consultare la sezione web del sito Istat dedicata al Censimento permanente della popolazione che ospiterà tutta la documentazione e le informazioni ufficiali relative al censimento.