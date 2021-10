Rapinavano turisti a Riccione, i Carabinieri individuano un 17enne e un 22enne

Cronaca

Rapine estive a Riccione a danni di giovani e turisti, i Carabinieri hanno identificato ed arrestato due responsabili. Giovedì i Carabinieri si sono presentati a Cuggiono in provincia di Milano a casa di un 17enne di origine egiziana responsabile di una rapina effettuata ad agosto nella Perla Verde. Secondo quanto ricostruito il minore, assieme ad un altro ragazzo maggiorenne già identificato e denunciato, aveva strappato la catena d'oro dal collo di un 27enne di Urbino che era stato pure aggredito. I due avevano avvicinato il giovane con la scusa di una sigaretta, passando poi all'offerta di droga finendo per strappare la collana dal collo del 27enne. Il ragazzo era stato anche aggredito riportando ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Le indagini hanno permesso ai Carabinieri di rintracciare il 17enne milanese grazie anche alle immagini che quotidianamente i militari realizzano nel corso dei controlli preventivi. Il 17enne deve rispondere di rapina in concorso e lesioni personali.



I militari si sono anche recati nel carcere di Bologna per notificare ad un 22enne egiziano una ulteriore ordinanza di custodia cautelare. Il giovane è risultato responsabile di una rapina commessa il 27 agosto proprio a Riccione quando un giovane turista milanese era stato minacciato e malmenato prima di essere rapinato del telefono. Già con diversi precedenti e noto alle forze dell'ordine, era responsabile di diverse aggressioni o rapine. Ogni volta era stato fermato ed identificato ma le prove non erano sufficienti ad andare oltre ad una denuncia. Questa volta il Tribunale, visti i precedenti, ha emesso un provvedimento di arresto. Dopo ogni rapina il ragazzo continuava a girare spavaldamente per le vie del centro con la stessa maglietta di una nota squadra di calcio italiana facilmente identificabile. Il 22enne, già in carcere per furto, deve rispondere anche delle rapine commesse a Riccione.