Rallylegend, tutto pronto per la 19esima edizione con Loris Capirossi, Miki Biasion e Craig Breen

10:15 - 08 Ottobre 2021

Loris Capirossi alla conferenza stampa di presentazione.

Partecipata Conferenza Stampa di presentazione di Rallylegend 2021, nel primo pomeriggio di giovedi 7 ottobre. Alla presenza, per il Governo delle Repubblica di San Marino, di Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo, di Emanuele D’Amelio, in rappresentanza del Segretario di Stato a Sport e Lavoro Teodoro Lonfernini, di Paolo Valli, Organizzatore Rallylegend e Presidente FAMS, di Vito Piarulli, Organizzatore Rallylegend, di Mauro Zambelli, Direttore di gara e con l’intervento dei “big” Loris Capirossi, Miki Biasion, Gigi Galli e Craig Breen, quest’ultimo alla sua prima uscita, qui a Rallylegend, in veste di nuovo pilota ufficiale M-Sport nel Mondiale Rally 2022, è stata illustrata la “quattro giorni” di Rallylegend, il suo svolgimento e gli eventi principali. E’ stata sottolineata la grande collaborazione tra il Governo di San Marino, la FAMS, Federazione Automotoristica Sammarinese e l’organizzazione sia per gli aspetti logistico organizzativi che per quanto riguarda l’attenzione alla sicurezza. Grande evidenza è stata data alla ricaduta importante di promozione internazionale del territorio e anche economica, con tante decine di migliaia di spettatori da tutto il mondo presenti. Il tutto, ovviamente, con massima considerazione per le problematiche relative al Covid19.



Loris Capirossi si è detto entusiasta di essere al via di Rallylegend, evento che segue da sempre da appassionato di rally, e di avere, come estemporaneo navigatore, “Lupo” Calzolari, uno dei piloti sammarinesi più forti di sempre. A Rallylegend è di casa Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally, che ogni anno inventa qualcosa di particolare, insieme agli Organizzatori: quest’anno sarà al volante di una Hyundai i20 Coupè WRC, una delle vetture di punta del Mondiale Rally, in coppia con la figlia Bettina. Anche Gigi Galli ha dichiarato di non vedere l’ora di tornare a divertirsi e a divertire e lo farà con la potente Kia Rio da rallycross. Un applauso ancora più forte ha accolto Craig Breen, che si è dichiarato “innamorato” di Rallylegend e molto contento di essere qui per puro divertimento e passione, guidando una Ford Escort Cosworth WRC.



Anche se inizialmente voleva essere una presenza informale e amichevole, sapere di avere Cesare Fiorio a Rallylegend ha innescato subito la corsa a cercare di coinvolgerlo nell’evento, di cui si è sempre professato un grande estimatore. Così sarà possibile ascoltare Cesare Fiorio negli incontri in palinsesto al Rally Village, in particolare in quello “clou” del sabato “La storia siamo noi - i rally 1981-2021” e alla presentazione del libro “Lancia Rally Gruppo B” di Sergio Remondino e Sergio Limone.



Cesare Fiorio è l’uomo che ha fatto diventare i rally una disciplina professionistica, che ne ha scritto la storia, dall’interno del Gruppo Fiat, anche come pilota, ma soprattutto come Direttore Sportivo e quindi come Responsabile Generale della attività sportiva, vincendo 18 titoli mondiali, di cui dieci Costruttori nei rally - dei quali sette con Lancia e tre con Fiat -, e tre nel Mondiale Endurance, ancora con Lancia, e cinque riservati ai Piloti. Dal 1989 al 1991 è stato Direttore Sportivo della Ferrari in Formula 1, sfiorando nel 1990 il titolo Piloti con Alain Prost. Una carriera lunghissima e ricca di onori, quasi impossibile da sintetizzare, ma senza dimenticare i trascorsi da pilota di motonautica, dove è stato due volte campione del mondo e sei volte europeo e detiene ancora, con il “Destriero”, il record della traversata atlantica con una barca non commerciale.





Solo a Rallylegend possono costituirsi coppie da rally così. Il pluriucampione del mondo di motociclismo Loris Capirossi ha scelto, come estemporaneo navigatore, nientemeno che Giuliano Calzolari, uno dei rallisti sammarinesi più forti di sempre, ma al volante. Una strana coppia di campioni che sicuramente, con una impegnativa Skoda Fabia R5 brandizzata Michelin, non mancherà di dare grande spettacolo sulle speciali di Rallylegend.



Rallylegend è stato teatro di un’anteprima mondiale. L’italiana Best, infatti, ha scelto la prestigiosa cornice dell’appuntamento sammarinese per presentare il suo innovativo progetto, “Best Impreza”, legato all’iconica vettura Subaru capace di vincere due Campionati del Mondo Costruttori ed un Campionato del Mondo Piloti.



Piero Liatti che con Subaru ha corso per diversi anni nel Mondiale vincendo anche il Rally di Monte Carlo 1997 e che collabora con i tecnici di Best, ha svelato il progetto, che punta a realizzare una serie esclusiva di Subaru Impreza 555 Gruppo A da rally fedeli, in maniera maniacale, in tutti i dettagli e nelle specifiche alle vetture che vennero realizzate dalla Casa ufficiale nel corso degli anni ’90. Un progetto nato circa due anni fa e che, a Rallylegend, è stato illustrato compiutamente ad appassionati ed addetti ai lavori.

Best ha scelto la prestigiosa ribalta di Rallylegend, evento conosciuto ormai in tutto il mondo, per presentare in anteprima il suo progetto che, per quanto riguarda il mondo Subaru, non ha uguali. Appassionati ed addetti ai lavori hanno potuto ammirare da vicino l’auto numero 1, che è attualmente in fase di allestimento, e tutte le parti che compongono l’auto, rigorosamente numerate, dal motore alla trasmissione alle sospensioni fino all’intero impianto elettrico.





Rallylegend accoglie, con grande entusiasmo e con l’affetto degli innamorati della storia dei rally, Flavia Munari e Ariella Mannucci, compagne di vita e di corse di due campioni immensi del calibro di Sandro Munari e Mario Mannucci. Con il Munari-Mannucci Fan Club Gruppo Ufficiale, hanno creato una mostra itinerante di tute, caschi e altre importanti memorabilia, tutte rigorosamente originali dell’epoca, che approda a San Marino, dopo il grande successo di quelli prestati al Museo di San Pietroburgo e al Museo del Cremlino di Mosca. Flavia e Ariella attendono gli appassionati per un saluto, e non sarà difficile trovare presso il loro stand Cesare Fiorio, da sempre amico fraterno delle due “signore dei rally”.

Il programma

Il rally, all’interno di Rallylegend 2021, prenderà il via venerdì 8 ottobre, alle ore 19.45, per avviarsi verso la prova speciale inedita, la San Marino (km. 6,600), più lunga delle consuete, da ripetere due volte, inframezzate dal suggestivo Riordino nel Centro Storico di San Marino.

Si prosegue sabato 9 ottobre, con partenza dal Village alle ore 13.30, con un loop di tre prove speciali da ripetere due volte: I Laghi (km. 3,900), La Casa (km.9,580), The Legend (km. 4,380), inframezzate dal Riordino allo Stadio.

La chiusura domenica 10 ottobre, con due passaggi sulla The Legend (km. 4,380) e arrivo finale a Rallylegend Village alle ore 13.00.