Rimini, piazza della Darsena intitolata ad Angelo Marconi, il plauso di Confindustria

| 08:54 - 08 Ottobre 2021

Angelo Marconi - foto Confindustria Romagna.

Confindustria Romagna, esprime apprezzamento per l'intitolazione della piazza della Darsena di Rimini ad Angelo Marconi, noto imprenditore e presidente di Confindustria Rimini dal 1971 al 1978 e dal 1983 al 1986.



Un riconoscimento significativo, nel decennale della sua scomparsa che ricorre quest'anno, per celebrarne il grande valore come uomo, ingegnere ed imprenditore. Angelo Marconi, infatti, grazie ad intraprendenza e idee innovative, ha contribuito con il suo impegno alla realizzazione della darsena, importante infrastruttura per il territorio. Con lungimiranza, impegno e visione innovativa ha lavorato dimostrando l'importanza del valore del fare impresa per la crescita e lo sviluppo di un territorio.

L'intitolazione con l'installazione della targa in memoria di Angelo Marconi nella piazza della Darsena, avverrà domani, sabato 9 ottobre alle ore 10.