Manuel Belletti chiude la carriera al Gran Piemonte: "Grazie ciclismo"

| 08:54 - 08 Ottobre 2021

Manuel Belletti.

E' arrivato il giorno del ritiro di Manuel Belletti. "Felice e orgoglioso di quello che è stato il mio percorso..È stato un bel viaggio..Grazie ciclismo" - ha dichiarato il ciclista di Sant’Angelo di Gatteo - "Per ogni corridore arriva un momento nella sua carriera in cui sa che è il momento di fermarsi, volevo essere io a decidere di smettere e non qualcun altro al posto mio".

E' terminata con un 43° posto la classica del “Gran Piemonte”, ultima fatica di Belletti. Ieri (giovedì 7 ottobre), il corridore romagnolo ha chiuso nel gruppo giunto sul traguardo a 13” dal primo plotone regolato allo sprint dal britannico Matthew Walls davanti a Nizzolo e all'olandese Kooij.