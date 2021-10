Esce la raccolta di racconti della riminese Chiara Antonioli ‘L’ultima scatoletta di Tonno’

Attualità

Rimini

| 17:37 - 07 Ottobre 2021

'L'ultima scatoletta di tonno' di Chiara Antonioli.

Gli oltre 100 lettori che hanno sostenuto in questi mesi il libro "L'ultima scatoletta di tonno", stanno ricevendo in questi giorni a casa la loro copia in edizione limitata.

Una bella soddisfazione per Chiara Antonioli, riminese, operatrice museale e educatrice nelle scuole, con una passione per la musica, la scrittura e il teatro.

"L'ultima scatoletta di tonno" è la sua prima raccolta di racconti ispirata a un negozio di generi alimentari nell'entroterra riminese, a pochi passi da Santarcangelo di Romagna, "dove tutto ha un'anima" e, soprattutto, "dove tutto può succedere".

Un racconto ironico e divertente ma che narra anche con affetto e un pizzico di nostalgia un mondo che forse non c'è più.

La pubblicazione del libro è stata possibile grazie al crowdfunding promosso dall'autrice tramite l'editore Bookabook di Milano che nasce proprio con l'obiettivo di pubblicare libri di qualità, scelti dai lettori.

Commenta così questo traguardo Chiara Antonioli: "Vorrei ringraziare la casa editrice Bookabook per la bellissima esperienza vissuta e per la stampa in edizione limitata del libro: 'L'ultima scatoletta di tonno'. Grazie anche a tutti gli amici per aver sostenuto questo progetto e avermi dato la possibilità di realizzare un sogno. A tutti coloro che hanno ordinato il libro, auguro lieta lettura!".



A breve verrà organizzato un momento con i lettori e un firmacopie.

L'autrice condivide inoltre le sue letture sulla pagina Facebook "Libri-mania" che è possibile seguire a questo link: https://www.facebook.com/Chiaraironic80

Per contattare Chiara Antonioli: chiara.ironic@gmail.com