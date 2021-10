Triathlon Olimpico, domenica il passaggio degli atleti a Rimini. Le modifiche alla viabilità

Attualità

Rimini

| 16:03 - 07 Ottobre 2021

Campionati Triathlon, modifiche alla viabilità a Rimini.

Interesserà anche il territorio di Rimini il passaggio, domenica 10 ottobre, degli atleti impegnati nei Campionati Italiani di Triathlon Olimpico assoluto maschile e femminile, in programma nel fine settimana a Riccione. Per consentire lo svolgimento delle gare, per la giornata di domenica saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona sud del territorio riminese. Nello specifico dalle 8 alle 11.30 saranno chiuse al traffico le vie Marano, Casalecchio, Macanno, Monte L’abbate, San Lorenzo in Correggiano, Cantiano, San Salvatore, Panzano, Pullè. Oltre agli addetti dell’organizzazione, sulle strade sarà presente anche personale della Polizia Locale per tutta la durata della manifestazione.