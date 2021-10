Forti piogge sul riminese, ancora allerta meteo per venerdì 8 ottobre

Attualità

Maltempo su riminese, da ieri pomeriggio (mercoledì 6 ottobre), in 24 ore, l'entroterra ha registrato 100 mm di pioggia. Per la giornata di oggi (giovedì 7 ottobre) permane instabilità con cielo in prevalenza coperto e piogge sparse su tutta la provincia, localmente anche a carattere di rovescio. Nell’entroterra

accumuli già significativi, con valori areali fino a 50-60 mm e picchi puntuali superiori. Lungo la costa e nelle zone di pianura i valori oscillano tra i 25 e i 40 mm. Tali accumuli sono comunque destinati a salire nella seconda parte di giornata.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 7\10\2021 ore 15:30



Venerdì 8 ottobre

Stato del cielo: addensamenti persistenti fin sul pomeriggio, poi lieve attenuazione della

nuvolosità in serata.

Precipitazioni: tra notte e prima mattinata ancora piogge sparse, perlopiù deboli tra pianura e costa; nel corso della giornata i fenomeni tenderanno ad interessare in prevalenza il settore appenninico, dove potranno assumere carattere di locale rovescio, attenuandosi gradualmente altrove per poi esaurirsi in serata.

Temperature: senza variazioni significative, minime comprese i 9 gradi dei rilievi e i 17 gradi della costa; massime comprese tra 11 e 18 gradi.

Venti: moderati-tesi da nord-est con raffiche di forte intensità sul mare, lungo la costa e sul crinale appenninico.

Mare: agitato tra notte e primo mattino, poi molto mosso sotto costa ed agitato al largo con lenta attenuazione del moto ondoso dalla serata.

Attendibilità: alta.

Avvisi: allerta meteo n.092\2021 arancione per stato del mare, gialla per criticità idrogeologica, vento e mareggiate.



Sabato 9 ottobre

Stato del cielo: addensamenti nella prima parte di giornata, più consistenti sui rilievi, con tendenza a parziali schiarite tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: possibili piovaschi o brevi rovesci, più probabili sui rilievi ma che potranno interessare marginalmente anche le aree di pianura e costa, specialmente sulla parte meridionale del territorio.

Temperature: senza variazioni significative, minime comprese tra 9 e 16 gradi, massime tra 10 e 18 gradi.

Venti: moderati da nord-est con raffiche tese o forti lungo la costa e sui rilievi, in attenuazione

serale.

Mare: molto mosso sotto costa e localmente agitato al largo nelle prime ore di giornata, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 10 settembre

Stato del cielo: nuvolosità irregolare con schiarite via via più ampie su pianura e costa nel corso del giorno; addensamenti più consistenti sui rilievi, anch’essi in attenuazione dal pomeriggio.

Precipitazioni: generalmente assenti; non esclusi isolati piovaschi sui rilievi nelle prime ore di giornata.

Temperature: in diminuzione, valori minimi attorno a 6-8 gradi nell’entroterra e tra 11 e 14 gradi su pianura e costa; massime attorno a 13\14 gradi nell’entroterra e sui 15\16 gradi tra pianura e costa.

Venti: deboli da nord-est con moderati rinforzi su costa e rilievi.

Mare: molto mosso al mattino con moto ondoso in ulteriore lieve calo, fino a mosso tra pomeriggio e sera.

Attendibilità: medio-alta.



LINEA DI TENDENZA: condizioni più stabili e soleggiate nel corso di lunedì 11 ottobre, a cui seguirà, nella giornata di martedì 12, un aumento graduale della nuvolosità ad anticipare un possibile peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione dal nord Europa. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.



