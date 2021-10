Atto vandalico in via Caduti di Nassirya a Coriano, l’amministrazione sporge denuncia

| 13:29 - 07 Ottobre 2021

È stata sporta denuncia alle autorità competenti per quanto avvenuto in via Caduti di Nassirya a S. Andrea in Besanigo la scorsa settimana, ignoti hanno rimosso parte del dissuasore e un cartello stradale per gettarli in un campo in via Raibano.



“Tale gesto è punibile dalla legge e verranno messe in campo tutte le azioni per risalire ai responsabili dell'atto vandalico – spiegano dall’amministrazione -. Un gesto privo di senso e soprattutto sconsiderato, visto anche le gravissime conseguenze che la rimozione di segnaletica può avere per coloro che verranno individuati”.



I dossi in questione, che sono posizionati a fronte di valutazioni tecniche, hanno il compito di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, che spesso segnalano la criticità di tratti di strada percorsi a velocità troppo elevate, richiedendo tale soluzione, come è avvenuto in questo caso.