Undici semafori per non vedenti sulla Statale 16. Riccione partecipa al bando

Attualità

Riccione

| 13:14 - 07 Ottobre 2021

Nuovi attraversamenti semaforici per non vedenti.

Il Comune di Riccione partecipa al bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto d’intervento che prevede l’installazione di appositi dispositivi in 11 attraversamenti pedonali sulla Statale 16. Nello specifico si tratta di un’apparecchiatura elettronica, con comando dedicato, che tramite un avvisatore acustico direzionale indirizza il non vedente all’altro lato della strada. Quando viene azionato il dispositivo dilata anche i tempi del verde consentendo l’attraversamento in sicurezza. Per i non vedenti che dispongono del bastone bianco voce, è possibile usufruire dell’innovativo sistema di comunicazione Let it smart che consente di interagire con il semaforo, facendosi guidare fino al punto esatto di attraversamento e soprattutto di attivare il semaforo sonoro senza la necessità di cercare il palo o il pulsante.



Sono stati individuati 4 incroci tra la Statale 16 e i viali Toscana, Abruzzi, Vercelli e Marsala per l’importante flusso giornaliero. Nei primi due sono presenti 8 semafori, in viale Vercelli 2 ad attraversamento semplice, ossia senza incrocio stradale, e in via Marsala un doppio attraversamento con 4 semafori. Complessivamente l’intervento riguarderà quindi 11 attraversamenti pedonali.



“Ritengo che questa progettualità d’intervento – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Lea Ermeti – nel caso di ammissione alla domanda di partecipazione al bando che concede finanziamenti in proporzione alla popolazione residente e che verrebbe cofinanziata dall’Amministrazione, sia un’opportunità importante da cogliere senza esitazioni. Miglioriamo la sicurezza stradale rispondendo alle necessità dei non vedenti, sulla scia di quanto già realizzato nei principali incroci semaforici della Statale a favore in generale di automobilisti e pedoni con dispositivi che inducono a rallentare e rispettare i semafori”.