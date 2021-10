La Fiera del Tartufo di Sant'Agata Feltria è a "pieno regime"

| 07:21 - 09 Ottobre 2021

Da 37 anni le domeniche di ottobre nella nostra zona e non solo, sono sinonimo della Fiera del Tartufo di Sant'Agata Feltria. Una manifestazione che resiste agli anni e anche alla pandemia. "L'edizione dell'anno scorso l'abbiamo chiamata 'del coraggio'" racconta Stefano Lidoni presidente della Proloco di Sant'Agata "Con tutti i dovuti crismi siamo riusciti a farla. Quest'anno stiamo tornando a pieno regime". "Non c'è tantissimo tartufo date le poche piogge, ma il profumo si sente" continua Lidoni. Dopo il grande successo della prima domenica, per la seconda (10 ottobre) ci sarà la gara dei cani da tartufo. E' prevista inoltre la premiazione del "miglior tartufo" presente in fiera "ma probabilmente verrà posticipata alla quarta domenica" sperando che le piogge di questi giorni possano fornire dei tartufi ancora migliori.



Piadine, fritti e tanto altro (oltre al tartufo naturalmente) sono a disposizione dei partecipanti. Tra gli espositori tante nuove tipicità presenti per offrire una esperienza di gusto a 360 gradi.



La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Agata Feltria celebra il prezioso tubero in ogni modo possibile. Nel luglio scorso, grazie alla collaborazione con il Comune ed un contributo europeo a fondo perduto ottenuto attraverso il Gal, la Proloco ha inaugurato l'"Ecomuseo del tartufo". "In un anno difficile anche dal punto di vista economico" dice con orgoglio Stefano Lidoni "siamo veramente soddisfatti". L'ecomuseo sorge nell'area dell'ex mattatoio "è una offerta in più che si affianca ai musei già presenti a Sant'Agata. E' una creazione interamente curata dalla Pro Loco: tutto quello che il visitatore trova all'interno (video, audio, documentazione scientifica) è stato tutto realizzato da noi". La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Sant'Agata Feltria si svolge nelle domeniche di ottobre.