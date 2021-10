È di Coriano il chihuahua "più bello del mondo"

Attualità

Claudia Friscia con il Presidente dell'Enci Dino Muto.

Dal 30 Settembre al 3 Ottobre si è tenuto a Brno in Repubblica Ceca il World Dog Show, una grande kermesse di livello mondiale nell’ambito delle esposizioni cinofile. Un chihuahua di Coriano (Rimini), ha ottenuto il prestigioso titolo di campione del mondo (World Winner 2021) e migliore di razza (Bob). Si chiama Heastar Marcus on the Catwalk (già Campione Italiano, Internazionale, Norvegese e Portoghese) allevato e di proprietà dell'allevamento Headstar di Marco Pedro Lopez e Claudia Friscia, nella foto con il Presidente dell'Enci, Dino Muto.