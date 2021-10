Infiltrazioni mafiose, sequestrati sei hotel. Eseguite otto misure cautelari

Cronaca

Rimini

| 08:39 - 07 Ottobre 2021

Immagine di repertorio.

Infiltrazione della criminalità nella Riviera Romagnola: operazione "Popilia" della Guardia di Finanza di Rimini, in collaborazione con i colleghi di Cosenza e Taranto. Le Fiamme Gialle hanno arrestato 8 persone per estorsione, detenzione e porto illegale in un luogo pubblico di arma da sparo, intestazione fittizia di beni.

I coinvolti, di origine calabrese, quasi tutti pregiudicati, gestivano 5 hotel, un chiringuito e una società di allestimenti fieristici nelle provincie di Rimini, Forlì Cesena e Siena attraverso società intestate a prestanome. Oltre 50 militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, stanno eseguendo in varie città in Emilia Romagna, Puglia e Calabria perquisizioni e fermi. Sei società sono state sequestrate.



I reati di estorsione sono aggravati, per alcuni di loro, dal fatto di aver minacciato la parte offesa con un’arma e di aver evocato la loro appartenenza alla ‘ndrangheta.

I dettagli dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa presso il Comando Provinciale di Rimini