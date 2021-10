Boxe giovanile, ai Campionati Italiani Schoolboy anche Cristian Harpula da Riccione

Sport

Riccione

| 07:34 - 07 Ottobre 2021

Cristian Harpula e Ivan Cancellieri.

È tutto pronto a Montesilvano, in provincia di Pescara, per la ripartenza della grande boxe giovanile nazionale. Da oggi (giovedì 7 ottobre) a domenica 10 andrà in scena la fase eliminatoria dei Campionati Italiani Schoolboy e Junior FPI e la sezione Boxe della Polisportiva Riccione non poteva mancare.

Sul ring abruzzese torna a combattere il gioiellino riccionese Cristian Harpula, già campione italiano categoria Schoolboy e l’anno scorso vincitore del prestigioso Torneo Italia “Alberto Mura”.



Ai Campionati Italiani Harpula gareggerà nella categoria Junior 63 kg, accompagnato all’angolo dal tecnico e responsabile della sezione Boxe della Polisportiva Riccione, Ivan Cancellieri. Durante queste giornate al palazzetto dello sport “Corrado Roma” di Montesilvano si disputeranno i sedicesimi, gli ottavi e i quarti di finale della competizione federale. L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale Youtube della FPI - FPIOfficialChannel



“Siamo pronti per il triplete – sorride Cancellieri -. Scherzi a parte, non vediamo l’ora di tornare sul ring e ricominciare ad affrontare avversari di buon livello. Cristian si è allenato bene e l’obiettivo è superare queste fasi eliminatorie dando il tutto per tutto per accedere alle finali nazionali”.