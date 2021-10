Visita del Prefetto al Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini

Attualità

Rimini

| 07:27 - 07 Ottobre 2021

Il prefetto con i Vigili del Fuoco.

Mercoledì mattina il Prefetto di Rimini, dott. Giuseppe Forlenza ha fatto visita al Comando Vigili del Fuoco di Rimini. Il comandante provinciale reggente Luca Manselli ha illustrato l'organico provinciale, i mezzi e i reparti specialistici a disposizione per l'attività di soccorso tecnico urgente. Un'attenzione particolare è stata dedicata alla sala crisi allestita presso il Comando: uno spazio che, potenzialmente, potrebbe ospitare i rappresentanti degli enti per la costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi. Il Prefetto a sua volta ha voluto evidenziare il ruolo chiave dei Vigili del Fuoco nelle operazioni soccorso tecnico urgente sul territorio e manifestato apprezzamento per la sala crisi e interessamento per la sua implementazione per garantire una maggiore funzionalità.