Volley B, lo schiacciatore Alessandro Franco volto nuovo della Nuova Consolini

San Giovanni in Marignano

| 22:03 - 06 Ottobre 2021

Alessandro Franco (foto FB del club).

Alessandro Franco è un nuovo giocatore dellaa matricola di serie B della Nuova Consolini Volley. E’ uno schiacciatore di 22 anni, ha giocato a campionati di serie D, C e B e svolto qualche allenamento con la serie A durante i tre anni trascorsi al Vero Volley Monza. Inoltre ha partecipato a diverse finali nazionali ed è stato convocato a tre collegiali con la nazionale pre juniores. Dopo due anni trascorsi alla Polisportiva Bottega in serie C torna in un campionato nazionale. Confermati gli schiacciatori Roberto Conci e il capitano Francesco Ercoles, in arte "Erco" e il centrale Alessandro Peroni. Appende le scarpette al chiodo Francesco Santi che assume la carica di Direttore Sportivo.

“In questi anni in cui Francesco ha giocato per i nostri colori si è creato un rapporto di totale fiducia e stima reciproca. Francesco si è sempre distinto per essere un uomo squadra e “un aziendalista” consapevole che la società, gli allenatori, i compagni vanno sempre prima protetti e poi consigliati confrontandosi in modo costruttivo e rispettoso dei ruoli – dice la società - Per la nostra società è stato un privilegio avere Francesco come nostro giocatore ed è motivo di grande soddisfazione poter continuare ad averlo all’interno della nostra società. Ora lo attende un nuovo incarico che richiede competenze e conoscenze diverse, ma Franz svolgerà sicuramente il proprio compito con grande attenzione, passione ed intelligenza e con ottimi risultati sportivi e interpersonali”.