Calcio D, Sammaurese trafitta al Macrelli dalla corazzata Aglianese (1-2)

San Mauro Pascoli

| 20:14 - 06 Ottobre 2021

La Sammaurese (foto FB del club).

Sconfitta in casa per la Sammaurese ad opera dell'Aglainese (1-2). Dopo una prima fase di studio al 14′, sul primo corner, la squadra toscana va in rete con l’imperioso colpo di testa di Colombini. Il resto del primo tempo si rivela spigoloso per Gaiola e compagni. Gli avversari gestiscono bene ogni possesso, giocando con solidità soprattutto in retroguardia; di conseguenza i giallorossi, oggi in divisa bianca, faticano a trovare pertugi per rendersi pericolosi in fase offensiva nonostante i numerosi calci piazzati battuti. Sembra che si vada a riposo in questa situazione di punteggio, ma al 41′ Bonandi illumina la scena in versione assist man. Il capitano nasconde la palla all’intera difesa neroverde e allarga in modo sontuoso per Scarponi, abile a insaccare il pareggio con un preciso diagonale.

A inizio ripresa la compagine pistoiese però torna avanti con la marcatura di Kouko, che si libera in maniera fulminea e trafigge Adorni (49′). La Sammaurese non ci sta e aumenta la pressione, anche se la formazione di Venturi si palesa insidiosa in diverse circostanze. La squadra di Protti insiste e spinge alla ricerca di un goal risolutivo, tuttavia l’Aglianese resiste fino al triplice fischio del direttore di gara. Non c’è tempo per rammaricarsi troppo, domenica si torna in campo a Carpi.

Il tabellino

Sammaurese-Aglianese 1-2

Sammaurese: Adorni, Gurini, Bolognesi, Benedetti (81′ Diop), Casadio (63′ Misuraca), Gregorio, Gaiola, Scarponi, Merlonghi, Bonandi, Giannini (84′ Mantovani). A disp: Golinucci, Sedioli, Masini, Zavatta, Lombardi, Pesaresi. All Protti

Aglianese: Ricco, Shehu (76′ Cesaretti), Zanon, Gemmi, Colombini, Del Dotto, Kouko (71′ Giordani), Romeo (71′ Bianchi), Brega (86′ Nieri), Meucci (60′ Kouassi), Artioli. A disp: Gagliardi, Zellini, Ponzio, Petrucci, Kouassi. All Venturi

Reti: 14′ Colombini, 41′ Scarponi, 49′ Kouko

Note: Ammoniti: Meucci, Kouko, Gemmi, Misuraca, Bolognesi, Cesaretti