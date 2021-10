Forlì-Rimini 0-1. Lo Duca: 'E' un'emozione vincere così. Da Carboni e Panelli i consigli giusti'

Sport

| 20:01 - 06 Ottobre 2021

Lo Duca, tra i migliori (foto Venturini).

Fabrizio Carboni, autore del gol partita con un colpo di testa su cross dalla sinistra di Ferrara, analizza così il match: “Sapevamo di affrontare una partita difficile, una squadra importante a cui non potevamo concedere tanto perché il Forlì soprattutto in attacco ha molta qualità. La squadra si è comportata bene. Abbiamo creato situazioni pericolose e si siamo adattati anche alle caratteristiche del Forlì: è una tappa di un percorso di crescita. E’ stata una prova di maturità. Credo che questo Rimini possa giocare bene a calcio, ma anche fare bene in partite sporche. Siamo contenti, ora dobbiamo dare continuità,: domenica ci aspetta un’altra battaglia”.

Lorenzo Lo Duca, classe 2003, è stato il protagonista dell’azione che ha portato al vantaggio del Rimini: tra due avversari ha sventato il contropiede del Forlì innescando la ripartenza che ha portato alla rete partita. “Mi ero spaventato anche io perché la palla aveva rimbalzato male, invece dal possibile contropiede loro siamo andati in gol. E’ una bella emozione vincere così, in una partita sofferta e su un campo difficile; all’inizio non è stata una partita facile, abbiamo sofferto però è stata una bella vittoria”.

Lo Duca racconta di avere nei compagni più esperti del reparto quali Panelli e soprattutto Carboni, due preziosi angeli custodi: “Mi aiutano, mi danno i tempi dell’azione. E' una fortuna per me stare accanto a loro”.

ste.fe.