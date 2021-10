Anche Novafeltria ha il suo negozio 'nerd': Oasistore.com, il regno della cultura pop

Attualità

Novafeltria

| 07:16 - 10 Ottobre 2021

Oasistore.com a Novafeltria.



A Novafeltria è nato un negozio interamente dedicato alla cultura pop. Un luogo focalizzato sul mondo manga, fumetti e graphic novel, su videogiochi e giochi da tavolo, senza dimenticare il famoso mattoncino Lego e il fantastico mondo di Harry Potter. "Oasistore.com - Fumetti & Co." ha rappresentato per Novafeltria una grande novità. Nonostante la cultura pop imperversi da anni, arrivando in Italia allo sdoganamento della figura del nerd, in Alta Valmarecchia non c'era ancora un'attività di riferimento. Per acquistare l'ultimo numero del manga di Dragonball o di One Piece, gli appassionati dovevano giocoforza recarsi in Riviera o scegliere l'online.



E' così nata la scommessa di Alessandro Angelov e Federica Marchini, che con l'aiuto di Enrico si sono avventurati in questo nuovo progetto, nato come una costola di Oasi Store di Sant'Agata Feltria, cartolibreria aperta da Alessandro e Federica nel 2015 dopo un'esperienza ventennale nel commercio elettronico. "Una difficile ma pur sempre affascinante impresa immersa tra supereroi e personaggi fantastici quasi a voler esorcizzare uno dei momenti più duri della storia - raccontano - infatti in tempi di pandemia ci vuole veramente un coraggio da super eroi per affrontare una tale scelta, ma come accade nei fumetti le scelte più difficili necessitano anche di una buona dose di follia". Il riscontro è stato ottimo, la novità è stata accolta con grande curiosità. "E' stato bello scoprire che un sacco di persone coltivavano queste passioni nerd in maniera quasi segreta. E' stata una soddisfazione intercettare questa cosa, anche se io ne ero piuttosto convinto", spiega Alessandro.



"Ora anche l'Alta Valmarecchia ha la possibilità di immergersi in un mondo nuovo, fatto di attese, collezionismo, ricerca e tanto divertimento", proseguono Alessandro e Federica. "Oasistore.com - Fumetti & Co." vuole essere un punto di incontro tra passato e futuro, "dove i ragazzi possano vivere le passioni di un tempo e dove chi pur avendo qualche anno in più, può ritrovarsi nuovamente immerso nel profumo della carta stampata, tra dadi, pedine e copertine colorate". Ma il progetto non si è concluso con l'apertura di "Oasistore.com - Fumetti & Co.". L'idea dei titolari infatti è creare una community di appassionati e di quella comunità diventare punto di riferimento. "Vogliamo propagare la cultura pop - spiega Alessandro - e vorremmo offrire la possibilità di provare i giochi da tavolo più recenti ed in voga e darà vita ad eventi dedicati al mondo del fumetto". L'idea, Covid permettendo, è organizzare serate dedicate al gioco di ruolo e al tavolo da gioco, non necessariamente all'interno del negozio, ma portandole nei locali di Novafeltria. Spesso i giovani novafeltriesi lamentano l'assenza di attività ricreative, sul loro comune: le serate gioco potrebbero avere una ricaduta positiva per tutto il territorio e anche per le attività economiche. Una sfida da vincere, una sfida..da supereroi, come quelli che fanno ancora sognare piccoli e grandi.



ric. gia.