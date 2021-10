Sanitari no vax sospesi, salgono a 166 in Romagna

Attualità

Rimini

| 17:26 - 06 Ottobre 2021



Sospesi dal lavoro in 166. Si allunga la lista del personale sanitario no vax che si è rifiutato di vaccinarsi, secondo quanto comunicato dall'Ausl Romagna. In 166, chiamati a scegliere tra il proprio lavoro e la vaccinazione, hanno scelto: e sono stati sospesi. Tra loro risultano 16 medici ospedalieri, 138 del personale sanitario non medico e 16 fra medici di famiglia e operanti in strutture convenzionate. L’azienda sanitaria continua a inviare le lettere ai domicili e alle residenze di quei sanitari che si sono opposti alla vaccinazione. La procedura prosegue, per ora i medici sospesi sono 20 in più rispetto a una settimana fa, ma il numero potrebbe ancora crescere.